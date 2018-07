Burgemeester Van Elsen trekt CD&V-lijst Asse

In Asse heeft CD&V woensdagavond zijn integrale lijst voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Huidig burgemeester Koen Van Elsen is voor de vierde keer in zijn loopbaan lijsttrekker en gaat resoluut voor een nieuwe ambtstermijn.