Burgemeester Vansteenkiste wil zichzelf opvolgen in Wemmel

Walter Vansteenkiste wil er in faciliteitengemeente Wemmel graag nog een ambtstermijn bij doen als burgervader. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober is hij opnieuw lijsttrekker voor WEMMEL, de eenheidslijst van de Vlaamse partijen met uitzondering van het Vlaams Belang. De vijf raadsleden, die verkozen werden op de grotendeels Franstalige fractie Lijst van de Burgemeester (LB) en die WEMMEL in de gemeenteraad steunen, zullen wellicht ook een plaats krijgen op deze lijst.

Vansteenkiste werd in april 2013 burgemeester van Wemmel na een erg moeizame coalitievorming. Wemmel was toen één van de laatste gemeenten in het land waar nog geen bestuursploeg kon gevormd worden na de verkiezingen.