Burgemeester Wachtelaer schrijft mee aan nieuwe politieke toekomst voor Ternat

In Ternat ijvert een groep burgers voor een nieuwe politieke toekomst voor de gemeente. De 'Woensdagen van Ternat' wordt een breed platform met ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven. Opvallend: huidige burgemeester Luc Wachtelaer is één van de drijvende krachten achter het platform.

"Nu ik burgemeester van Ternat ben, voel ik nog meer dan voorheen dat burgers, bedrijven en verenigingen betrokken willen worden bij het besturen van hun gemeente. Ze snakken naar een nieuwe, meer toegankelijke politiek", zegt Luc Wachtelaer.

Een kleine groep van burgers en politici zat afgelopen zomer samen om het idee concreet vorm te geven. Zo ontstond 'Woensdagen van Ternat', een breed platform met ruimte voor elk idee, voor elk initiatief en voor elke positieve inbreng. "De bedoeling is samen letterlijk en figuurlijk de mouwen op te stropen om te bouwen aan het Ternat van overmorgen", aldus Luc Wachtelaer. "We roepen iedereen op om mee te werken, ongeacht achtergrond of kleur."

Tegen de lente van volgend jaar wil het platform uitpakken met een startevent. Dan moet ook een visietekst klaar zijn evenals een politieke lijst. De 'Woensdagen van Ternat' zullen tweewekelijks op woensdag plaatshebben, telkens op een andere locatie in de gemeente. De eerste afspraak is op 20 september in Café De Nachtmis, Kerkstraat in Sint-Katharina-Lombeek.