Burgemeester Wemmel over taalregister: "Enkel voorbereiding, geen beslissing"

Burgemeester Walter Vansteenkiste reageert op de vernietiging van alle beslissingen over het aanleggen van taalregisters in faciliteitengemeenten door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans. Vansteenkiste: “In Wemmel moet er geen beslissing vernietigd worden, want er is nooit een beslissing geweest”.

Verschillende gemeenteraden in de faciliteitengemeenten beslisten om Franstalige inwoners een brief te sturen waarna die inwoners één keer moeten aangeven dat ze Franstalig zijn, om de komende vier jaar hun documenten in het Frans te krijgen. Normaal moeten ze dat volgens de omzendbrieven voor elk document doen.

Walter Vansteenkiste merkt op dat er in Wemmel -in tegenstelling tot andere faciliteitengemeenten- geen enkele brief of communicatie naar Franstaligen gebeurde over de aanvraag voor documenten in het Frans voor vier jaar en dat er ook geen gemeenteraadsbeslissing is hierover. "Een zeer belangrijke nuance", zegt de burgemeester. "Het schepencollege van Wemmel besliste na een vraag voor advies van Binnenlands Bestuur wel om ons administratief voor te bereiden mocht de richtlijn van de vier jaar erdoor zijn gekomen. Wij wilden niet plots voor voldongen feiten staan. Maar nu minister Homans de regeling vernietigde, valt dat weg. Wij houden ons ook strikt aan alle geldende bepalingen en omzendbrieven."