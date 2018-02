Burgemeester Wemmel: "Werkstraf van 300 uur voor schietende overvaller is veel te mild"

In de vroege ochtend van 12 mei 2017 bedreigen drie overvallers een werknemer van de schoonmaakploeg van de Proxy Delhaize in Wemmel met een vuurwapen en duwen hem de winkel binnen. De man kreeg een klap op het hoofd omdat hij de kluis niet kan openen. Een buur die alles opmerkt, verwittigt de politie. Als die aankomt, slaan de overvallers op de vlucht en nemen de politie onder vuur vanuit hun wagen. Maar een politiepatrouille van Dilbeek kan de wagen van de vluchtende daders klemrijden en kan twee daders oppakken. Het gaat om een 17-jarige en een 20-jarige uit Sint-Jans-Molenbeek.

Onlangs is één meerderjarige voor de Brusselse rechter moeten verschijnen. Die verdachte wordt vervolgd en krijgt 300 uur werkstraf. "Het gaat over een overval waarbij een werkman van het warenhuis gemolesteerd werd en waarbij de politie zeer snel ter plaatse was en onder vuur werd genomen. Met gevaar voor eigen leven heeft de politie de daders ingerekend. Uiteindelijk veroordeelde een Franstalige Brusselse Rechtbank één van de daders tot een straf van 300 werkuren. Daar zijn we toch erg ontevreden over."

Het parket Halle-Vilvoorde is intussen in beroep gegaan tegen de uitspraak. Ook burgemeester Vansteenkiste van Wemmel gaat actie ondernemen. “Ik zal onderzoeken of we hiervoor een officieel schrijven kunnen richten. Wij vragen aan het Brusselse gerecht om meer aandacht te hebben voor zo'n zware feiten. Het ging hier om een goed voorbereide overval. We begrijpen dat onze politiemensen hierdoor gedemotiveerd geraken.”

Ook - Luc Van den Steen - de uitbater van de Proxy Delhaize, begrijpt de uitspraak niet. “Onze werkman is ruim een maand arbeidsongeschikt geweest. Dat er nu zo’n lakse straf wordt uitgesproken, is onbegrijpelijk. We hebben meer veiligheidsmaatregelen genomen na het incident. Niemand gaat alleen nog binnen en we werken extra op veiligheid. De hele site wordt overigens permanent gefilmd."

De minderjarige verdachte van de overval verschijnt pas in maart voor de jeugdrechter.