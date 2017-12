Burgemeester Wemmel wil compensatie voor faciliteitengemeenten die niet kunnen fusioneren

De Vlaamse overheid moedigt gemeenten aan om vrijwillig te fusioneren want door schaalvergroting kan bespaard worden. De gemeenten die op 1 januari 2019 in een fusie stappen, mogen tot 20 miljoen euro schulden doorschuiven naar Vlaanderen. Maar voor faciliteitengemeenten is het een heel ander verhaal door hun bijzonder taalstatuut dat opgenomen is in de grondwet.

“Eigenlijk bepaalt het decreet dat wij -als faciliteitengemeente- niet kunnen of mogen fusioneren. Dus vallen wij uit de boot waar andere gemeenten een groot stuk van hun schulden zien overgenomen worden door Vlaanderen. Wij hebben die kans niet, dat is niet rechtvaardig", aldus Vansteenkiste.

Burgemeester Vansteenkiste heeft de kwestie al besproken bij de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten en zal met de collega-burgemeesters van de andere faciliteitengemeenten verder overleg plegen.

Meer straks in ons nieuws.