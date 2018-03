Burgemeesters bespreken veiligheidsbeleid Halle-Vilvoorde met minister Geens

Een delegatie burgemeesters van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde is vanmorgen gaan praten met minister van justitie Geens over het veiligheidsbeleid in onze regio. Zij willen dat het parket Halle-Vilvoorde verder uitgebouwd wordt en dat er een eigen rechtbank komt voor Halle-Vilvoorde.

Minister Geens verzekerde de burgemeesters dat hij verder zal investeren in het parket van Halle-Vilvoorde dat nog maar 4 jaar bestaat, maar toch al mooie resultaten kan voorleggen. Zo is de vervolgingsgraad in correctionele zaken gestegen van 8% naar ongeveer 20%, in verkeerszaken is er een stijging van 65% naar 85%.

De burgemeesters wezen erop dat wie een misdrijf pleegt in Halle-Vilvoorde vaak zijn zaak in het Frans voor een Brusselse rechtbank laat bepleiten omdat de kans op een mildere straf daar groter is. En dus vraagt het Toekomstforum een volwaardig parket én volwaardige rechtbank. Maar volgens Geens is de oprichting van een eigen rechtbank in Halle-Vilvoorde daar geen oplossing voor omdat een Franstalige beklaagde altijd naar Brussel zal kunnen uitwijken.

Op voorstel van minister Geens gaan de burgemeesters nu een grondig plan opstellen voor het veiligheidsbeleid in onze regio.