Buschauffeur Opwijk werkonbekwaam na zware verkeersagressie aan Don Bosco Halle

Een buschauffeur uit Opwijk is een paar dagen werkonbekwaam na een geval van zware verkeersagressie aan de Don Bosco-school in Halle. Een voorbijganger kreeg het aan de stok met de chauffeur, stapte op de bus en takelde de chauffeur toe. Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws.

De feiten dateren van woensdagmiddag. Eén van de chauffeurs van Reizen De Vriendt uit Lebbeke, die mede instaan voor het vervoer van de leerlingen, stond met zijn bus stil op het voetpad. Een voetganger kon daar geen begrip voor opbrengen en vroeg de chauffeur achteruit te rijden. Volgens de zaakvoerder kon dat niet omdat er nog een bus achter stond.

Daarop begonnen bij de voetganger de stoppen door te slaan. De man sloeg een raam van de bus stuk, stormde de bus op en sleurde de chauffeur naar buiten, waarbij hij gewond raakte. De vrouw van de agressor en een paar leerkarchten probeerden de man te bedaren, maar zelfs toen de politie al gearriveerd was, bleef de dader agressief.

De buschauffeur hield aan het voorval een paar verwondingen over en is al zeker tot en met dit weekend werkonbekwaam. De chauffeur en zijn werkgever dienen een klacht in tegen de man.