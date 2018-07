Buslijnen worden toegankelijker

Vlaanderen gaat 70 buslijnen van De Lijn toegankelijker maken voor minder mobiele reizigers. Vier daarvan zijn er in onze regio. De Vlaamse overheid maakt daarvoor 3 miljoen euro vrij en roept tegelijkertijd de gemeenten op om ook te investeren.

De voorbije jaren heeft vervoersmaatschappij De Lijn veel geïnvesteerd in de toegankelijkheid van de bussen toegankelijker. Tegen 2020 moeten zelfs alle bussen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Maar de toegankelijkheid van de bus- en tramhaltes blijven een probleem. Slechts 1 op de 4 is toegankelijk voor minder mobiele reizigers. Zonder assistentie is dat zelfs maar 1 op de 10 haltes.

Na een geslaagd proefproject worden daarom nu 70 lijnen over heel Vlaanderen aangepakt. In onze regio gaat het om de lijnen Brussel-Wemmel, Brussel-Dendermonde, Brussel-Brukom-Halle via de N6 en de snelbus Brussel-Asse-Aalst.

In eerste instantie worden de haltes aangepakt waar de nood aan toegankelijkheid het hoogst is. Ook de bussen op de lijnen zullen aangepast zijn. De toegankelijkheidsstatus van de haltes maakt ook meteen komaf met de reservatieplicht die minder mobiele reizigers nu wel hebben.