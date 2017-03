Bussen De Lijn werden vorig jaar 1.110 keer geflitst

Bevoegd minister Weyts (N-VA) relativeert in de kranten van het Mediahuis het aantal boetes omdat De Lijn dagelijks ongeveer 30.000 rit per dag afwerkt. Elke buschauffeur begaat gemiddeld ongeveer 1 overtreding per 100.000 km wat relatief zeer weinig is. Ook De Lijn relativeert de cijfers. Toch houdt de vervoersmaatschappij een individueel dossier bij van elke chauffeur. Wie te vaak zondigt, wordt teruggestuurd naar de rijschool.

Het Belgisch instituut voor de verkeersveiligheid dringt aan om een snelheidsbegrenzers te installeren. Maar daar is voorlopig weinig animo voor.