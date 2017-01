Buurt Lindestraat Peutie ontruimd na incident met giftig product in apotheek

Verschillende woningen in de Lindestaat in Peutie (Vilvoorde) werden vanmiddag ontruimd na een incident met formol in de plaatselijke apotheek.

“Het was een leverancier die een fles formol op de grond liet vallen tijdens een levering aan de apotheek in de Lindestraat”, vertelt ons burgemeester Hans Bonte. Omdat het product verdampt en de ogen, neus en keel kan irriteren werden de woningen in de onmiddellijke buurt geëvacueerd. "Buurtbewoners die in hun huizen mochten blijven werden wel aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden. De hulpdiensten alsook de civiele bescherming kwamen ter plaatse om het goedje te ruimen. De apotheker en zijn assistent werden voor een controle overgebracht naar het ziekenhuis", aldus nog Bonte.