Buurtbewoner stelt huis ter beschikking voor slachtoffers brand Beigem

De solidariteit in Beigem is bijna grenzeloos. Heel wat buurtbewoners zetten allerlei acties op om de slachtoffers te helpen van een boerderijbrand maandagochtend in de Beemdenstraat. Een van hen stelt zelfs een huis ter beschikking.

Het vuur was maandagochtend om 4u30 ontstaan in een boerderij en was nadien overgeslagen naar een aanpalende loods. In de boerderij woonden een man met zijn vrouw en 2 kinderen, zijn broer en zijn vader. Maar het gezin Van Dorslaer is nu alles kwijt: hun inkomen en hun bezittingen.

Maar de brand heeft blijkbaar ook de buren niet onberoerd gelaten. Begin deze week werd al een Facebookgroep opgericht om allerlei kleding en meubels te verzamelen voor de familie. Die Facebookgroep telt intussen al zo’n 800 leden. Op 5 en 6 mei mei wordt er een eetfestijn georganiseerd in de parochiezaal om geld in te zamelen voor de slachtoffers. En een van de buurtbewoners heeft intussen ook een huis ter beschikking gesteld in de buurt van waar de familie woonden. Beigem is dus duidelijk een dorp waar iedereen het hart nog op de goeie plaats draagt. Meer hierover straks op RINGtv.