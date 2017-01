Buurtcomité Londerzeel in beroep tegen zwembad

De nv Sportoase, die het zwembad en de sporthal van Londerzeel in de Lijsterstraat zal renoveren en een nieuwe bijkomende sporthal zal bouwen op de site, kreeg van de provincie Vlaams-Brabant een milieu- en bouwvergunning voor 20 jaar. In november vorig jaar nog stelde de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant de beslissing over de milieuvergunning voor het zwembad van Londerzeel met twee maanden uit. Reden was dat de mobiliteitsstudie moest worden overgedaan na klachten van buurtbewoners. Die vonden dat het aantal voertuigbewegingen zwaar onderschat werd. 186 buurtbewoners ondertekenden ook een petitie tegen het project.

Nu is er dus wel een bouw- en milieuvergunning afgeleverd, maar het actiecomité laat niet met zich sollen. “Voor een goed begrip: we zijn dus niet tegen de renovatie van het zwembad op zich, maar wel tegen de uitbreiding van het complex. En dus zullen we bij de minister in beroep gaan tegen de milieu- en bouwvergunning”, verduidelijkt buurtbewoner Luc Peeters van het actiecomité. “We verwachten extra hinder en lawaai en is er te weinig parking. Wij willen geen megalomaan project van 13,5 miljoen euro, maar een kleiner voor de buurt leefbaar project", aldus Peeters.

Schepen van Sport Gerda Verhulst (N-VA) betreurt het beroep van de buurtbewoners. Verhulst. "We gaan sowieso door met het project, in het belang van de scholen, sportverenigingen en Londerzelenaren die willen sporten. Dit beroep betekent wellicht uitstel, maar geen afstel. Alle bezwaren zijn weerlegd”, aldus Verhulst.