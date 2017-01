Buurtweg parking C is verdrievoudigd in prijs

Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) bevestigt dat Grimbergen de waarde van de grond van de buurtweg op Parking C momenteel raamt op 1,45 miljoen euro. Dat is het drievoud van het bedrag uit de dadingsovereenkomst die de gemeente in juni vorig jaar sloot met bouwheer Ghelamco en de stad Brussel.

"We hebben een onafhankelijke schatter aangeduid die in tegenstelling tot de vorige schatting de waarde van de grond dit keer beoordeeld heeft rekening houdend met het project van het Eurostadion dat hierop zal gerealiseerd worden. Ik moet echter zeggen dat ik zelf verschoot van het nieuwe bedrag", aldus Mertens. Ondanks het feit dat Parking C eigendom is van de stad Brussel is Grimbergen eigenaar van de buurtweg omdat deze behoort tot het publieke domein. Parking C situeert zich zoals bekend op het grondgebied van Grimbergen.

De vermelde schattingswaarde van de grond is opgenomen in het positief advies dat Grimbergen heeft opgesteld voor de afschaffing van de buurtweg en waarover de gemeenteraad zich donderdag zal buigen. Het advies zal overgemaakt worden aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant die de knoop zal doorhakken. In het raam van het openbaar onderzoek werden er 65 bezwaarschriften ingediend tegen de afschaffing. "Het gaat echter om een buurtweg die er in feite niet meer is en waarvan het begin en het einde verdwenen is. Een stuk ervan bevindt zich immers onder afritten van de ring", aldus Mertens.