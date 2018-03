Buxusmot bedreigt traditionele Palmzondagviering

In Grimbergen lanceert pastoor Johan Goossens een oproep naar palmtakken. De buxusplanten in de abdijtuin zijn vorig jaar kaalgevreten door buxusmotten, dus moet hij elders een paar duizend palmtakjes vinden om op zondag 25 maart Palmzondag te kunnen vieren.

De hele regio kreeg vorig jaar te kampen met de buxusmot. De motten leggen hun eitjes op de buxusplanten en de rupsen die daar uit ontstaan, vreten de planten kaal. Dat gebeurde ook met de planten in de tuin van de Norbertijnerabdij in Grimbergen. Een paar planten zijn te redden en kunnen zorgen voor palmtakken met Palmzondag, maar dat is lang niet voldoende. De zeven kerken in Grimbergen hebben voor de viering al gauw een paar duizend takken nodig. Ook verenigingen en rusthuizen doen normaal gezien een beroep op de palmtakken uit de abdijtuin.

Pastoor Goossens hoopt palmtakjes te krijgen uit Hoegaarden. Daar vindt op Palmzondag elk jaar een grote processie met takjes plaats en dit jaar zouden er takken op overschot zijn. Wie buxussen in zijn tuin heeft die niet aangevreten zijn en waarvan takken geknipt mogen worden, kan dat laten weten aan de pastoor.

Traditie

Bij de viering van Palmzondag worden de takjes gewijd. Kerkgangers kunnen dan een takje mee naar huis nemen en achter hun kruisbeeld steken. De traditie komt voort uit het verhaal van de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij werd toen begroet door mensen die wuifden met palmtakken.