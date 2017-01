Café in Opwijk moet sluiten wegens schendingen rookverbod

De café-uitbater werd in november 2015 al veroordeeld omdat hij klanten liet roken in zijn café. Hij kreeg toen een sluiting van twee maanden met uitstel uitgelegd, maar bij controles bleek dat het rookverbod nog altijd niet nageleefd werd in het café. De man had wel een rookkamer geïnstalleerd, maar die was onvoldoende afgesloten. Er waren geen stickers te bespeuren die het rookverbod moesten aantonen en stonden er asbakken in de zaak.

De rechter oordeelde dat de café-uitbater hardleers is en dat hij door zijn houding een concurrentieel voordeel had ten opzichte van andere cafés in de buurt.