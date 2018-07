Calmeyn gaat voor derde termijn als burgemeester

Calmeyn is al 11 jaar burgemeester in Drogenbos. Hij is de zoon van Jean Calmeyn, die maar liefst 39 jaar burgemeester was in de faciliteitengemeente tot hij 2004 op 71-jarige leeftijd overleed. Calmeyn volgde in 2007 huidig eerste schepen Myriam Claessens op. Zij staat op de tweede plaats van de lijst Drogenbos-LB, gemeenteraadslid José Lever op drie. De OCMW-lijst wordt getrokken door Valérie Cogels.

De samenstelling van de gemeenteraad zou er in Drogenbos wel eens anders kunnen uitzien na 14 oktober. Naast Drogenbos Plus-LB, een lijst die volgens Calmeyn samengesteld is uit onafhankelijken en geen enkele binding heeft met een politieke partij, komt er ook opnieuw een Franstalige UF-lijst op die momenteel zes zetels heeft in de gemeenteraad.

Daarnaast dient ook schepen Steven Roobaert de eigen lijst Go1620 in nemen Ecolo en Groen in kartel deel aan de verkiezingen.