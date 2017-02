Camera’s en extra patrouilles tegen fietsdiefstallen in Halle

De N-VA in Halle drong al langer aan op maatregelen tegen de fietsdiefstallenplaag in de stad. Vooral aan het station verdwijnen er regelmatig fietsen. Dat mocht ook minister Ben Weyts (N-VA) onlangs ondervinden toen hij met zijn fiets naar de Zennestad was afgezakt voor een persconferentie. (Lees ook: 'Fiets minister Weyts gestolen tijdens persmoment over fietsinvesteringen')

Maar intussen heeft de politiezone Zennevallei een actieplan uitgewerkt. Aan de NMBS zal gevraagd worden om extra camera’s te plaatsen. De politie en de gemeenschapswachten zullen ook extra patrouilleren in de stationsbuurt, vooral op tijdstippen dat er regelmatig diefstallen plaatsvinden.

Maar de politie wil mensen ook sensibiliseren. Daarom zullen er in samenwerking met de Fietsersbond flyers verspreid worden met preventietips. Het is immers belangrijk dat pendelaars hun fiets afsluiten met een degelijk slot en hun fiets laten graveren. Dat vergroot de kans dat een gestolen fiets na een diefstal opnieuw bij de rechtmatige eigenaar kan bezorgd worden.