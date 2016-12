Camera’s met nummerplaatherkenning in heel Zennevallei

In 2018 moet heel de politiezone Zennevallei voorzien zijn van camera’s met nummerplaatherkenning. Voorlopig hangen die enkel in Sint-Pieters-Leeuw, maar Halle en Beersel zijn bereid om te investeren.

Halle en Beersel lieten een haalbaarheidsstudie uitvoeren die moest klaarheid brengen over waar de slimme camera’s moeten komen en hoeveel ze zouden kosten. Onder meer de op- en afritten van de Brusselse Ring in Huizingen en in Lot blijken zinvolle locaties om camera’s met nummerplaatherkenning te installeren. De gemeente Beersel voorziet 240.000 euro voor de aankoop van de camera’s.

De camera’s zijn nog niet voor volgend jaar omdat Beersel onder meer afwacht of Sint-Genesius-Rode ook wil investeren in slimme camera’s. Zo wil de gemeente vermijden dat camera’s met nummerplaatherkenning te dicht in elkaars buurt staan. (BRON: Het Nieuwsblad)