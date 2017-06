Campagne om platteland zwerfvuilvrij te maken

Niets leuker dan met dit weer buiten in de natuur te wandelen. Maar heel wat landbouwers lopen schade op van het zwerfvuil dat wandelaars achterlaten op hun tocht. Meer dan 5500 bordjes langs Vlaamse akkerwegen moet dat zwerfvuil tegengaan. Het eerste werd geplaatst in Kester.

Afvalstoffenmaatschappij OVAM, Fost Plus en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten slaan de handen in elkaar om het platteland zwerfvuilvrij te houden. Op een melkveebedrijf in Kester werd in aanwezigheid van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege een nieuwe campagne gelanceerd tegen sluikstorten op het platteland.

Meer dan 5500 bermbordjes langs Vlaamse akker- en weideranden moeten voorbijgangers sensibiliseren. Want zwerfvuil is niet alleen lelijk, het is ook schadelijk voor mens, dier en de omgeving. Weggegooide blikjes kunnen bijvoorbeeld landbouwmachines beschadigen. En elk jaar sterven er koeien aan stukjes afval dat in hun veevoeder is terechtgekomen.