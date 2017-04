Campus Wemmel start met duaal leertraject bakkerij

Het Technisch Atheneum Campus Wemmel start volgend schooljaar met een duaal leertraject in de richting bakkerij. De leerlingen zullen met andere woorden al van in het vijfde jaar hun studie kunnen combineren met (betaald) werken in een bakkerij.

Leren op de werkvloer

Vanaf 1 september kunnen leerlingen die in het vijfde, zesde of zevende jaar bakkerij zitten, ervoor opteren om in een duaal leertraject te stappen. Dit betekent dat hun opleiding 38 u per week omvat, maar dat zij meer dan 20 uur daarvan doorbrengen op de werkvloer. En die werkvloer is natuurlijk een bakkerij.

Goede voorbereiding op de arbeidsmarkt

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is een grote voorstander van het systeem van duaal leren. Ze breidde daarom begin dit jaar het proefproject uit naar 19 extra richtingen, waaronder dus Brood- en baketbakkerij. "Met duaal leren bieden we jongeren kansen om meer dan nu hun diploma tegelijk op school én op de werkvloer te behalen. Jongeren doen meer dan nu ervaring op in de ondernemingen zodat ze goed op de arbeidsmarkt voorbereid worden. Het duaal leren is een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs," aldus Crevits.

Aardig loon, geen belastingen

Ook Sanne Huygens, directeur van Campus Wemmel, ziet veel voordelen voor de leerlingen: “Ze worden tewerkgesteld met een overeenkomst alternerende opleiding (OAO), waardoor zij een aardig loon uitbetaald krijgen, zonder dat zij belastingen hoeven te betalen. Ook het kindergeld komt in principe niet in het gedrang. Er worden betaalde vakantiedagen opgebouwd en rechten voor de ziekte-uitkering, de werkloosheidsuitkering en het pensioen. Maar het belangrijkste is de werk – en leerervaring die deze jongeren kunnen opdoen in een erkend bedrijf, onder de deskundige begeleiding van een mentor en een trajectbegeleider.”

Infoavond

Donderdag 27 april organiseert de school een aparte infoavond over het duaal leertraject bakkerij. Meer informatie vind je op www.campuswemmel.be.