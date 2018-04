Cannabisplantage ontdekt in flatgebouw

In Sint-Stevens-Woluwe, deelgemeente van Zaventem, is donderdag een cannabisplantage ontdekt. De politie pakte twee Albanezen op.

Donderdagavond vond de politie in Sint-Stevens-Woluwe een cannabisplantage met zowat 500 planten klaar voor oogst en ongeveer 36 kilo cannabis die ter plaatse hing te drogen. Opvallend: de plantage bevond zich in een appartementsgebouw. “De politie vond twee Albanezen van 46 en 21 jaar die zich in de garage hadden verstopt”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Ze beweerden dat hen was gevraagd om schilderwerken te doen in het appartement. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd die hen beide onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst.”