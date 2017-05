Capaciteit opvangcentrum Steenokkerzeel wordt nagenoeg verdubbeld

Het opvangcentrum voor azielzoekers aan de Keizerinlaan in Steenokkerzeel krijgt veertig extra plaatsen. Dat laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken weten.

Momenteel zijn er in opvangcentrum in het Steenokkerzeel 50 plaatsen, maar tegen 1 juni 2018 komen hier veertig plaatsen bij. Om de extra opvang mogelijk te maken, zijn infrastructuurwerken nodig. Die zullen zo’n 3 miljoen euro kosten.

In het opvangcentrum verblijven enkel niet-begeleide minderjarigen. Zo'n 30 personeelsleden in Steenokkerzeel in voor de opvang en geeft er sociale, juridische en medische bijstand aan de bewoners. (foto archief RINGtv)