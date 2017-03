Carnavalsgroep ‘De Boerkes’ uit Halle krijgt als eerste een koninklijke titel

Carnavalsgroep De Boerkes is één van de oudste in Halle. Het begon 50 jaar geleden met een deelname van de stad Halle aan het populaire televisieprogramma ‘Spel zonder Grenzen’. Tussen de deelnemers groeide een vriendschap die resulteerde in de oprichting van een carnavalsgroep.

De groep leverde de voorbije 50 jaar verschillende prinsen en prinsessen aan de stad. De bekendste zijn ongetwijfeld prins Jean Jacmin en prins Boi.

Een van de leden van ‘De Boerkes’ stuurde n.a.v. de 50ste verjaardag een gewichtig dossier naar het koninklijk paleis in Laken. Met succes. Want intussen kwam er de bevestiging dat De Boerkes voortaan de titel van Koninklijke vereniging mogen dragen. Het is de eerste keer in ons land dat die eer te beurt valt aan een carnavalsvereniging. (foto Emile Devogeleer)