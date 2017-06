Carwash brengt teller op ruim 9.000 euro voor marathon tegen Alzheimer in Oetingen

In Gooik heeft joggingclub Oetingen dit weekend een carwash georganiseerd ten voordele van de strijd tegen Alzheimer. Het hoogtepunt van hun actie wordt de ‘Run to Remember Again Marathon’ op 16 september. Die dag wordt de Gooikse deelgemeente een heus sportdorp waarbij alle lokale verenigingen de mouwen zullen stropen voor dit goede doel. Momenteel staat de teller op 9.017 euro.

De initiatiefnemers hopen dat ze met hun activiteiten deze zomer dit bedrag nog verder zullen kunnen doen aandikken. Zo is er nog de 15de Dwars door Oetingen (27/08), een speciale tombala en natuurlijk de ‘Run to Remember Again Marathon’ op 16/09. Aan dit evenement kan je individueel of in team deelnemen (uitsluitend via voorinschrijving). De opbrengst gaat integraal naar de Stichting Alzheimer Onderzoek (SAO).