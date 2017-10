Cassatieberoep doodrijder Merel wordt vandaag behandeld

Het Hof van Cassatie onderzoekt vandaag het beroep dat was ingediend door Muhammed Aytekin, de man die in 2015 Merel De Prins doodreed in Vilvoorde. Muhammed vecht de beslissing van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank aan die hem terugstuurde naar de gevangenis.

De 12-jarige Merel De Prins kwam in oktober 2015 om het leven bij een aanrijding door Muhammed Aytekin. De dader vluchtte eerst naar het buitenland, maar gaf zich nadien aan bij de politie. In januari van dit jaar werd Muhammed door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Kort nadien werd hij weer vrijgelaten. Aanleiding was het feit dat artsen hadden vastgesteld dat de man een oogziekte had en in de gevangenis dreigde blind te worden.

Volgens een onderzoek van de wetsgeneesheer was Aytekin echter voldoende hersteld om zijn straf verder uit te zitten. En dus besliste de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank om hem weer naar de cel te sturen. Dat was niet naar de zin van de advocaat van Aytekin, die tegen de beslissing beroep aantekende bij Cassatie. Het Hof spreekt zich vandaag uit over de zaak.