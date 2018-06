Cassatieberoep Renaud Hardy verworpen

Renaud Hardy was in cassatie gegaan tegen zijn veroordeling tot levenslange opsluiting. In maart van dit jaar werd Hardy door het assisenhof van Tongeren veroordeeld tot de maximumstraf voor 2 moorden met verkrachting en foltering en 2 moordpogingen. In Zemst ontsnapte actrive Veerle Eyckermans nipt aan de dood toen Hardy haar pad kruiste.

Hardy's advocaat had cassatieberoep aangetekend omdat hij vond dat het arrest vormfouten bevatte. "Het gaat om een technische discussie die betrekking heeft op de geestestoestand van mijn cliënt", aldus meester Frédéric Thiebaut. "Wij vinden dat er in het arrest veel meer nadruk werd gelegd op de geestestoestand van Hardy tijdens de feiten, maar amper rekening werd gehouden met zijn toestand op het moment van de uitspraak."

Het Hof van Cassatie volgde die redenering niet.