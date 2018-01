Catalaanse minister-president Puigdemont te gast op nieuwjaarsreceptie van N-VA Lennik

Van alle startmomenten van politieke partijen in de gemeente Lennik trok de nieuwjaarsreceptie van N-VA-Lennik² het meeste aandacht én bezoekers. Daar had de aanwezigheid van de Catalaanse minister-president Puigdemont alles mee te maken.

Het feit dat Carles Puigdemont, volgens het Spaanse hooggerechtshof, enkel de eed als minister-president van Catalonië mag afleggen als hij fysiek aanwezig is in het parlement, lokte ook de nationale pers naar Lennik. Maar de collega’s bleven op hun honger. Puigdemont gaf geen interviews.

De Catalaan vertelde voor het talrijk opgekomen publiek wel hoe Spanje een loopje neemt met de democratie. Na Puigdemont kwam Geert De Cuypers, fractieleider van N-VA-Lennik in de Lennikse gemeenteraad, aan het woord over de huidige politieke impasse in de gemeente en over de toekomstplannen van de fractie. Over de lijsten en de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen hield hij de lippen op elkaar.

Een kleine delegatie trok daarop met de Catalaanse gasten naar de “Verzekering tegen de Grote Dorst” en het restaurant Popelier in Gooik.