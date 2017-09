CAW Halle-Vilvoorde beweegt de Ring Rond tegen kinderarmoede

Op 7 oktober organiseren de vestigingen van het CAW Halle-Vilvoorde de Ring Rond, dat is een wandel- en fietsevenement in de Rand waarmee het CAW geld wil inzamelen voor kinderen uit onze regio die onder de armoedegrens leven. De bedoeling is om hen achteraf te verwennen met een gratis dagje 'pretpark'.

Steeds meer mensen leven onder de armoedegrens, ook in Halle-Vilvoorde. De medewerkers van het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) komen hier dagelijks mee in contact en elke dag proberen ze deze mensen ook te helpen. Maar om ook een concrete financiële bijdrage te kunnen leveren, werd 7 oktober aangeduid voor het evenement de Ring Rond. De bedoeling is dat medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten stappen/lopen/fietsen van de ene CAW-vestiging naar de andere en de afgelegde kilometers laten sponsoren. “We willen cliënten en hun kinderen een onvergetelijke dag bezorgen. Niet iedereen kan zich zomaar een dagje naar een pretpark veroorloven. Iedereen heeft recht op een zorgenvrije dag en de medewerkers willen hun cliënten en hun kinderen dat dan ook bezorgen. Hiervoor willen we maar liefst € 5.000 inzamelen”, aldus het CAW in een mededeling.

Inschrijven kan via de website cawhallevilvoorde.be/de-ring-rond. Na afloop is er een After Work Out-feestje in JC De Kazerne aan de Leide in Halle.