CC De Factorij start eerste cultuurseizoen

"De KVS-productie Malcolm X is een icoon dat tot op de dag van vandaag een bron van controverse en van inspiratie is", zegt Dave Van Robays, programmator podiumkunsten. Het meertalige theaterconcert vormt een unieke samenwerking van podiumtalent uit Brussel, Antwerpen, Amsterdam, Londen en daarbuiten. In 'urban' kunstvormen als slam poetry en hiphop vertalen ze de strijd van Malcolm X naar de stad van vandaag.

CC De Factorij opende in april de deuren. Het mini-seizoen dat tot aan de zomer liep, lokte al duizenden bezoekers naar Zaventem. De grote theaterzaal, met bijna 700 zitplaatsen, biedt ruimte voor een gevarieerd cultuuraanbod.

CC De Factorij richt zijn pijlen ook op jongeren en gezinnen. Op zaterdag 30 september staat voor hen een tweede seizoensopener geprogrammeerd. In de dansvoorstelling 'Horses' van Kabinet K/Het Paleis staan zowel kinderen op het podium als professionele perfromers en dat samen met live muzikanten. "We zijn heel blij dat we dit juweeltje, na een tournee door binnen- en buitenland, ook in onze zaal mogen verwelkomen", aldus nog Van Robays.

Tijdens deze 2 seizoensopeners trakeert CC De Factorij het publiek op een hapje en een drankje.