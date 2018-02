CC De Kam in Wezembeek-Oppem viert 25ste verjaardag

De Kam in Wezembeek-Oppem is één van de 7 gemeenschapscentra van vzw 'de Rand'. De gemenscjapscentra zetten zich ondermeer in voor een correct gebruik van de Nederlandse taal. In De Kam staan regelmatig taallessen op het programma. De lokalen van het centrum kunnen gehuurd worden voor diverse activiteiten. Maandelijks prubliceert De Kam ook het tijdschrift 'UItgekamd'.

Vandaag, 23 februari, worden de festiviteiten op gang geschoten met een speelse voorstelling. Daarna kan iedereen nog genieten van het nieuwe Kambier dat gelanceerd wordt. Zaterdag staat een spetterende Cuban Latin Night op het programma. Het weekend wordt uiteindelijk afgelsoten met tal van gastronomische en artistieke workshops.

Meer info op www.dekam.be