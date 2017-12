CC Strombeek gaat in zee met Humbeekse start-up voor virtuele rondleiding

Cultuurcentrum Strombeek pakt uit met een primeur. Voor het eerst is het mogelijk om een virtuele rondleiding te krijgen. Dat kan tijdens de tetoonstelling 'Learning from documenta'.

Het is de eerste keer dat in het cultuurcentrum van Strombeek een 3D-rondleiding op het programma staat. De tool kan fungeren als gids doorheen de tentoonstelling 'Learning from documenta', dat is de tentoonstelling die momenteeel in het cultuurcentrum te zien is.

Om deze 3D-rondleiding te kunnen realiseren, werkte CC Strombeek samen met de Humbeekse start-up Visilution. De werking is eenvoudig: via een touchscreen, geïnstalleerd aan de inkom van het cultuurcentrum, kunnen de bezoekers de tentoonstelling virtueel verkennen en extra informatie verkrijgen over de tentoongestelde werken. Voor de gebruikers van smartphone is er een QR-code voorzien die toegang verschaft. Het is de bedoeling dat het geen eenmalig initiatief blijft, maar dat de tool ook gebruikt wordt voor komende tentoonstellingen.

De tentoonstelling 'Learning from documenta' loopt nog tot en met woensdag 13 december.