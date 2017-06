CC Strombeek lanceert nieuwe seizoensbrochure

In Grimbergen en bij de trouwe klanten van CC Strombeek viel deze week de nieuwe cultuurgids in de bus. Die geeft een uitgebreid overzicht van de programmatie voor het seizoen 2017-2018.

Op de cover van de seizoensbrochte prijkt een kompas dat de functie symboliseert van CC Strombeek als wegwijzer binnen het enorme aanbod aan culturele en kunstzinnige activiteiten. Het kompas wordt geflankeerd en omringd door verschillende lijnen. “Die lijnen staan symbool voor grenzen. Want die grenzen gaan we volgend seizoen overschrijden door samen te werken met verschillende partners en door activiteiten te organiseren die het reguliere aanbod overstijgen”, verduidelijkt algemeen directeur Wim Meert. Een exemplaar van de cultuurgids aanvragen kan via info@ccstrombeek.be. U kan de gids ook online raadplegen.