CC Strombeek mag 5 jaar lang kunstwerk S.M.AK. lenen

Vijf jaar lang mag CC Strombeek in Grimbergen een kunstwerk van het S.M.A.K. in Gent lenen. Het gaat om een kunstwerk van de Britse kunstenaar Barry Flanagan, een reuze staalplaat van zo’n 7 ton zwaar die door de firma Saerens in het Prinsenbos werd geplaatst.

Het kunstwerk dat aan de Dampoort in Gent prijkte werd vanmorgen vervoerd naar het Prinsenbos in Grimbergen. Geen sinecure want het beeld is zo’n 4 meter lang en 2 meter hoog en weegt ongeveer 7 ton. Ook de volgende 4 jaar zal er jaarlijks een kunstwerk van het S.M.A.K. uitgeleend worden aan Grimbergen. Dat moet in 2021 resulteren in een S.M.A.K.-tentoonstelling in het Prinsenbos. Nadien zullen de werken opnieuw getransporteerd worden naar Gent.