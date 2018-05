CC Strombeek stelt nieuw seizoen voor

In Strombeek was er het voorbije weekend 'Strombeek feest' en dat staat borg voor een brede waaier activiteiten voor jong en oud. Tegelijkertijd was het ook een gelegenheid om de brouchure van het nieuwe cultuurseizoen voor te stellen.

Kermis, een rommelmarkt, optredens en veel animatie voor kinderen. Dat en nog vele andere dingen vielen er dit weekend allemaal te beleven onder de noemer 'Strombeek Feest', een organisatie van de gemeente en verschillende verenigingen. Voor het cultuurcentrum van Strombeek was het ook de gelegenheid om de brochure voor het nieuwe cultuurseizoen voor te stellen.

De brochure kreeg als titel 'Tijd voor cultuur' mee en bundelt 128 pagina's culturele activiteiten. Daarbij valt op dat gekozen is voor een gezonde mix tussen grote, bekend namen als Wouter Deprez, Scala en Bruno Vanden Broecke en jongere, minder bekende artiesten. Opvallend is dat ook gekozen is voor een brede waaier aan locaties in de gemeente, zoals onder meer de abdijkerk van Grimbergen, de kerk van Beigem en de Eldorado in Humbeek.

Nu zaterdag start de verkoop van de abonnementen voor het cc Strombeek en een week later kunnen geïnteresseerden losse tickets kopen. In het weekend van 21 september schiet het cultuurcentrum van Strombeek het nieuwe seizoen officieel op gang met Belpop Bonanza, een theaterpremière en Radio Modern voor kinderen.