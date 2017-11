CD&V-burgemeesters klagen sluipverkeer aan

Een tiental Vlaamse CD&V-burgemeesters vragen in een open brief aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dringend maatregelen tegen het vele sluipverkeer in hun gemeente. Bart Coopman, CD&V-burgemeester in Zemst, is één van de opstellers. Maar ook burgemeesters van andere partijen trekken mee aan de kar.

Afgelopen dinsdag werd op onze wegen een triest filerecord van 445 kilometer gevestigd. Ook gisteren was er heel wat verkeersellende nadat een vrachtwagen een lading siliconen verloor op de Antwerpse ring. In het hele land raken dan ook de binnenwegen in een mum van tijd dichtgeslibd.

In een open brief aan Minister Ben Weyts ventileren een tiental CD&V-burgemeesters, waaronder de burgervader van Zemst (Bart Coopman), hun ongenoegen over de grote toevloed aan sluipverkeer, met name van vrachtverkeer, op hun grondgebied. Ze willen dat Weyts dringend werk maakt van een vrachtroutenetwerk, om dorpskernen en schoolomgevingen te vrijwaren.

Burgemeester Coopman krijgt in onze regio onder meer steun van zijn partijgenoten in Grimbergen (Marleen Merckx) en Meise (Jos Emmerechts). Maar ook de gemeentebesturen van o.a. Wemmel, Merchtem en Vilvoorde, waar niet-CD&V-burgemeesters aan het roer staan, worden met het probleem geconfronteerd en laten hun ongenoegen horen.