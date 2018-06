CD&V Grimbergen vraagt pendelbussen op A12

CD&V-Grimbergen vraagt de inleg van pendel- of snelbussen op de A12 om het doorstromend verkeer in Grimbergen en alle buurgemeenten errond te verminderen. De partij wil dat er ook randparkings komen. Het kabinet van Ben Weyts heeft de vraag nog niet kunnen onderzoeken.

Burgemeester Marleen Mertens (CD&V): "De aanleg en ingebruikname van de sneltram Willebroek - Brussel duurt langer en dus vragen wij aan de Vlaamse regering, De Lijn, Mobiliteit Vlaanderen, Agentschap Wegen en Verkeer en de Werkvennootschap om dringend te voorzien in een alternatief, met name pendelbussen op de A12 en bijhorende randparkings."

Het voorstel is inmiddels door het Grimbergs college overgenomen. Mobliteitsschepen Paul Hermans (CD&V): "De Lijn roept op om alternatief te pendelen, maar dan moet er eerst een alternatief bestaan. En dat is niet het geval op de A12. Pendelbussen met verhoogde aanbodintensiteit tijdens de spitsuren zijn noodzakelijk, ook om de komende verkeershinder door werven van Brabantnetprojecten, de fietssnelwegen en voorbereidende infrastructuurwerken voor de ring, op te vangen. Het invoeren van de pendelbussen is dringend, want eind 2018 zijn de eerste werken reeds gepland."

Grimbergen roept buurgemeenten die eveneens getroffen worden door te veel doorgaand spitsverkeer om dezelfde vraag te stellen aan de gewestelijke instanties.

Jeroen Tiebout, woordvoerder van Federaal minister voor mobiliteit Ben Weyts (N-VA): "De brief die Grimbergen opmaakte, bereikte ons nog niet, maar we gaan de vraag zeker onderzoeken."

Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant liet aan onze redactie intussen weten gewonnen te zijn voor het idee.