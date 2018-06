CD&V hekelt uitblijven van fietsbrug in Zaventem

CD&V verwijt minister Weyts dat hij geen duidelijk mobiliteitsplan heeft. Volgens de partij is Weyts niet ambitieus genoeg wat betreft het aanpakken van de files. De christen-democraten zien op dat vlak een voorbeeld in het uitblijven van de fietsbrug over de Brusselse Ring ter hoogte van Zaventem. “Dat dossier was nagenoeg klaar eind vorige legislatuur. Maar het ligt intussen 3 jaar helemaal stil”, aldus Karin Brouwers, Vlaams parlementslid voor CD&V uit Leuven. “Pas nu zou de omgevingsvergunning zijn aangevraagd. Een dossier dat helemaal voorbereid was door de vorige minister zal op het eind van deze legislatuur nog niet gerealiseerd zijn. Die fietsbrug had er allang kunnen liggen. De vooruitgang aan de fietssnelweg Leuven-Brussel is er dan weer enkel dankzij de provincie. Vanuit Vlaanderen beweegt er te weinig. Het zijn nochtans dergelijke veilige fietsverbindingen die mensen over de streep kunnen trekken om de fiets te nemen naar tewerkstellingspolen zoals Brussel.”