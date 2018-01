CD&V Hoeilaart blijft zich verzetten tegen Masterplan Sport

CD&V heeft vooral kritiek op het voetbaldossier, met name het gebrek aan een tweede veld en de positionering van tribune, kantine en kleedkamers, de turnhal waarvan de realisatie volgens de partij hoogst twijfelachtig is, en de nieuwe jeugdlokalen, die zouden moeten gedeeld worden met een aantal zaalsporten. De partij vindt een uitgave van 9 miljoen euro onverantwoord voor “een sportinfrastructuur die niet toekomstbestendig of onzeker is voor de grootste sportverenigingen.”

CD&V hamert op zijn eigen alternatieve voorstel. De partij vraagt om de site waar nu chiro- en Scoutslokalen huizen, om te bouwen tot een volwaardig jeugdcentrum. Op de Koldam-site kan volgens CD&V voldoende ruimte vrijgemaakt worden om te voldoen aan alle vragen van de sportverenigingen. CD&V vraagt dat alle betrokken partijen snel opnieuw rond de tafel gaan zitten om het plan te herbekijken.