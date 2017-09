CD&V Meise loopt leeg

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, in oktober volgend jaar, zullen huidig gemeenteraadslid Christine De Cubber, OCMW-raadslid Pol Aerts, gewezen OCMW-raadslid Eduard Pelicaen en oud-gemeenteraadslid Bart Moerenhout niet meer opkomen voor CD&V.

Of ze in 2018 op een andere lijst zullen staan, houden de vier voorlopig in het midden. Jos Emmerechts, die vorig jaar al zijn partijkaart inleverde, zegt aan Het Laatste Nieuws dat hij zijn politieke toekomstplannen binnenkort uit de doeken zal doen.