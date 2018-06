De 32-jarige architecte Lien Casier uit deelgemeente Peizegem komt aan kop van de lijst. Zij zetelde van 2009 tot 2012 in de OCMW-raad en is sinds 2012 gemeenteraadslid in Merchtem voor CD&V. Lijstduwer Walter Teugels is 52 en ingenieur. Ook hij deed in 2012 zijn intrede in de gemeenteraad.

Lijsttrekker en lijstduwer zullen nu samen, in overleg, de lijst “CD&V Plus” verder samenstellen met “mensen die pleiten voor een warme en betrokken samenleving in Merchtem.”