CD&V Overijse wil eigen MUG-dienst voor Druivenstreek

De CD&V-afdeling van Overijse is het beu dat Brusselse MUG-diensten inwoners uit de Druivenstreek niet kunnen helpen in het Nederlands. Vlaanderen heeft dan wel een meldpunt voor taalklachten in de Brusselse ziekenhuizen, maar volgens CD&V is dat een doekje voor het bloeden. De partij wil dat inwoners voortaan geholpen worden door Leuvense MUG-diensten.

Spoedartsen of -verplegers die tijdens interventies de Nederlandse taal niet machtig zijn, het is niet nieuw in de Druivenstreek. Twee jaar geleden al schreven de burgmeesters van Tervuren en Overijse een brief naar de Provinciale Geneeskundige Commissie om het probleem aan te kaarten. Voorlopig zonder veel resultaat.

Kortste weg naar ziekenhuis

De meeste patiënten komen in het UZ St. Luc in Sint-Stevens-Woluwe terecht, op zo’n twintig minuten rijden van Overijse. Indien de patiënt naar een ander ziekenhuis wil gebracht worden, wordt vaak voor het ziekenhuis van Leuven gekozen, maar daar rijdt een ambulance tien minuten langer over dan naar Sint-Stevens-Woluwe. Als het om een dringende interventie gaat, is de MUG-dienst dan ook verplicht om voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis te kiezen.

De CD&V-afdeling van Overijse roept alle buurgemeenten op om werk te maken van een eigen MUG-dienst in de Druivenstreek. Of op zijn minst om het Koninklijk Besluit te herbekijken dat bepaalt van welk ziekenhuis de MUG-diensten moeten komen.