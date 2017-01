CD&V-sp.a en Lacres starten de procedure voor nieuw Pepings college

Sinds de zomer van 2015 hebben VLD en N-VA geen meerderheid meer in de Pepingse gemeenteraad. Dat gebeurde nadat NV-A’er Lacres de fractie verliet uit onvrede. Intussen is al tot twee keer toe de onbestuurbaarheid van de gemeente vastgesteld. De ‘nieuwe meerderheid’ van CD&V-N-VA en schepen Lacres laat nu weten dat ze op 24 januari de procedure zal opstarten voor de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen. “We willen zo het bestuur van Pepingen eindelijk terug op de sporen zetten”, zegt fractieleider van CD&V-sp.a André De Roubaix. “Burgemeester Timmermans geeft in interviews aan dat hij nadien opnieuw naar de Raad van State zal stappen om deze beslissing aan te vechten. Burgemeester Timmermans zal door naar de Raad van State te trekken de gemeente voor een tweede maal op aanzienlijke kosten jagen. Bovendien blijft hij hierdoor het degelijk functioneren van de gemeente verder blokkeren. We roepen burgemeester Timmermans op het belang van de gemeente Pepingen en zijn bevolking voor ogen te houden en het gezond verstand ditmaal te laten zegevieren.”