CD&V verlaat kartel met Overijse 2002/N-VA

De CD&V benadrukt dat er geen conflict is met kartelpartner Overijse 2002/N-VA. Maar de tijd is rijp voor een doorstart met een vernieuwde ploeg, nieuwe mensen en nieuwe boegbeelden. “We laten daarbij de eeneiige tweeling die onze kartelpartner geworden is los en willen iedere Overijsenaar de kans bieden om mee na te denken over de toekomst van de gemeente”, aldus voorzitter Alan Pauwels op de website van CD&V Overijse.

Er zal in ieder geval een nieuwe wind waaien binnenkort in het gemeentehuis van Overijse. Eerder maakte ook al burgemeester Dirk Brankaer bekend dat hij geen kandidaat-burgemeester meer is. De lijst Overijse 2002/N-VZ zal getrokken worden door Inge Lenseclaes van Overijse 2002. (Lees ook: ‘Dirk Brankaer geen kandidaat-burgemeester bij verkiezingen Overijse’)