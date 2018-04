CD&V Vilvoorde niet opgezet met voorstel bouwstop sociale woningen in Brussel

CD&V Vilvoorde is allerminst gelukkig met het voorstel van de Brusselse Open Vld om een bouwstop van sociale woningen in Brussel in te lassen. Volgens CD&V Vilvoorde kan zoiets erg negatieve gevolgen hebben voor de Zennestad.

De Brusselse Open Vld-afdeling liet deze week weten dat er genoeg sociale woningen in de hoofdstad zijn en dat er nog meer bouwen armoede zal aantrekken. De Vilvoordse afdeling van CD&V is niet gediend met die uitspraken. “Het is een zeer kortzichtig voorstel”, vindt Peter Van Kemseke van CD&V Vilvoorde. “Alsof de armoede plots zal verdwijnen als je stopt met het bouwen van sociale woningen. Integendeel, het kan de situatie voor heel wat mensen die met weinig moeten rondkomen nog uitzichtlozer maken en hen zelfs in handen drijven van huisjesmelkers. Behoorlijk en betaalbaar worden in een grondrecht; het kan mensen zelfs uit armoede tillen.” CD&V vreest ook voor de nefaste gevolgen voor Vilvoorde. “Elk jaar verhuizen er heel wat Brusselaars naar Vilvoorde. Geen enkele gemeente kreeg er de voorbije jaren zoveel Brusselaars bij als Vilvoorde. Uit recent onderzoek bleek dat het steeds meer gaat om mensen uit de middenklasse, maar er zijn ook heel wat mensen bij met heel bescheiden inkomens. In Vilvoorde werden de voorbije jaren serieuze inspanningen geleverd op vlak van sociale huisvesting. Met 9,2% aan sociale woningen zijn we koploper in Vlaanderen, en de inspanningen worden verdergezet. Maar de nood blijft hoog en er zijn wachtrijen die moeten weggewerkt worden. Het zou erg kwalijk zijn mocht de sociale bouwstop in Brussel dit werk nog moeilijker maken', vindt Van Kemseke.