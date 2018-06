CD&V Vilvoorde over Uplace: ‘Machelen mag niet alleen beslissen’

CD&V Vilvoorde roept het stadsbestuur op zich niet aan de kant te laten schuiven in het dossier Uplace. Gisteren droeg de Vlaamse overheid de bevoegdheid om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken over aan de gemeente Machelen, waardoor de komst van Uplace plots weer wat waarschijnlijker lijkt.

CD&V-gemeenteraadslid Peter Van Kemseke: “Dat het lokale niveau nauwer betrokken wordt bij de toekomst van die reconversiezone en er zelfs de leiding van krijgt, is normaal. Maar we moeten niet naïef zijn: Machelen wil Uplace nieuw leven inblazen. Daar mogen ze niet alleen over beslissen: dit is een megaproject met een directe impact op Vilvoorde.”

Volgens Van Kemseke moet Vilvoorde desnoods een veto kunnen uitspreken. “Ik roep het bestuur op zich niet op kant te laten schuiven. Niet dat er op die plek een bos moet komen, zoals Hans Bonte voorstelt, maar er is daar zeker ruimte voor innovatie en recreatie die jobs creëren zonder de mobiliteit te verstikken. Als we onze handelskern nieuw leven willen inblazen, mogen we ons lot niet in handen leggen van de sp.a-burgemeester van Machelen'.

(Foto RINGtv Archief: reconversiezone Vilvoorde-Machelen)