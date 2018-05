Celie Dehaene duwt CD&V-lijst Vilvoorde

CD&V Vilvoorde pakt uit met een opvallende naam voor de gemeenteraadsverkiezingen. Celie Dehaene, die zelf tot 2001 in de gemeenteraad zat, duwt in oktober de CD&V-lijst.

Dehaene twijfelde naar eigen zeggen geen seconde toen ze de vraag kreeg: "Ik was onmiddellijk overtuigd. Het is een bijzonder sterke ploeg, met meer vrouwen dan mannen op de lijst. Als moeder en grootmoeder kan ik dat alleen maar toejuichen. Het is bovendien een erg jonge ploeg. Ik kom zelf ook uit de jeugdbeweging, ik weet dus dat jongeren heel wat in gang kunnen zetten, Vilvoorde heeft dat nodig."

In 2001 stopte Celie Dehaene, na 24 jaar in de gemeenteraad, als gemeenteraadslid, maar ze is de evolutie van de stad altijd op de voet blijven volgen.

Lijsttrekker Peter Van Kemseke is erg tevreden: "We hebben de voorbije jaren in Vilvoorde een volledig nieuwe partij uitgebouwd. 24 van onze 35 kandidaten zijn nieuw in de politiek, de gemiddelde leeftijd van onze lijst ligt net boven de 40 jaar. Het is een zegen dat dat jong geweld kan terugvallen op mensen met ervaring, zoals onze gemeenteraadsleden, en nu dus ook op Celie. Celie en Jean-Luc hebben als gemeenteraadslid en als burgemeester hun stempel gedrukt op Vilvoorde."