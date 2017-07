Celstraffen voor diefstal uit wagens in Dilbeek

2 Litouwers van 28 en 30 jaar zijn veroordeeld tot celstraffen van 4 jaar voor een reeks diefstallen uit wagens. Een aantal gps-toestellen werd gestolen in Dilbeek.

De politie kwam de bende een jaar geleden op het spoor. Via observaties, DNA-onderzoek en telefoononderzoek werden de daders gelinkt aan diefstallen van tientallen airbags en gps-toestellen.

Alles kwam in een stroomversnelling terecht toen een Litouwer werd opgepakt aan de grens tussen Duitsland en Polen. De man bleek in bezit van zo'n 40 gps-toestellen en airbags. Onderzoek wees uit dat 25 van die toestellen tussen 19 en 28 juli vorig jaar werden gestolen in Dilbeek.

Uiteindelijk konden de bendeleden worden opgepakt in Molenbeek. 2 Litouwers krijgen 4 jaar cel. Een 21-jarige landgenoot moet 40 maanden naar de gevangenis.