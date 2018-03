Centrale aanmelding Vilvoordse scholen: resultaten positief

Om kampeertoestanden te vermijden aan de kleuter- en basisscholen in Vilvoorde had de stad samen met het Lokaal Overlegplatvorm (LOP) en de verschillende onderwijsnetten een elektronisch aanmeldingssysteem ontwikkeld voor de aanmeldingen voor volgend schooljaar (2018-2019).

Het aanmeldingssysteem werd nu voor het eerst gebruikt, voor aanmeldingen van kinderen met geboortejaar 2016. Het systeem houdt rekening met de keuze van de school door de ouders, pas als er te veel aanmeldingen zijn voor 1 school wordt er gekeken naar de afstand van de school tot het thuisadres van de kinderen of het werkadres van de ouders.

Schepen Jo De Ro: “We noteerden 520 aanmeldingen, waarvan er 487 of 93,65% hun school van 1e keuze kregen toegewezen. Voor 14 (2,70%) werd het de school van 2e keuze en voor 9 kinderen (1,73%) was dit 3e of hogere keuze. Tien kinderen of 1,92% kreeg voorlopig geen school toegewezen. Zij kunnen echter nog een plaatsje vinden in Vilvoorde. Er zijn nog 49 vrije plaatsen en dit in alle netten en in 5 verschillende wijken van Vilvoorde, behalve Koningslo.”

Alle ouders ontvingen intussen een e-mail met bevestiging. Wie een positieve aanmelding kreeg, moet zich daadwerkelijk gaan inschrijven in de hun toegewezen school tussen 14 maart en 17 april.