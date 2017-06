Centrum Herne blijft langer dicht dan gepland

De werkzaamheden in het centrum werden woensdag voltooid en aanvankelijk zou ook de omleiding weggehaald worden. Maar door de regen moet het asfalt dus iets langer uitdrogen en blijft ook de omleiding rond het centrum van kracht.

Voorts blijft de Kerkstraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer via de Kapellestraat, in beide rijrichtingen. In de Hernebosstraat tot slot geldt eenrichtingsverkeer. Het verkeer mag er enkel rijden in de richting van het kruispunt met de Edingsesteenweg. Vanaf zaterdag 9u geldt opnieuw de oude verkeerssituatie.